أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 28 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/482672/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/482697/ وضع 35 شخصاً بالضالع في الحجر المنزلي بعد ظهور إصابة بكورونا https://www.elyamnelaraby.com/482699/ Advertisements منظمة حقوقية: 10 آلاف معتقل عرضة للإصابة بكورونا في سجون الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/482702/ كافين: ركاب سفينة المنار المفقودة بصحة جيدة وفي طريقهم إلى المهرة https://www.elyamnelaraby.com/482712/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مديرية الحزم بمحافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/482726/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/482671

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