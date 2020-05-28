كافين: ركاب سفينة المنار المفقودة بصحة جيدة وفي طريقهم إلى المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد وزير الثروة السمكية فهد كفاين، التواصل مع ركاب سفينة (المنار) المفقودة منذ أكثر من عشرة أيام أثناء رحلتها بين محافظتي حضرموت وسقطرى.

Advertisements وبحسب الوزير كفاين فان ركاب السفينة وطاقمها في صحة جيدة. وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر، أن السفينة في طريقها الى المهرة بعد إصلاح العطل الذي تعرضت له.

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