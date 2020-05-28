شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:عقاب الهي مزلزل صعق ولي عهد ابو ظبي وكل حكام الامارات..وتحذير روسي بان الامارات ستختفي من خارطة العالم وسيحدث لها اسواء مما يحدث في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:عقاب الهي مزلزل صعق ولي عهد ابو ظبي وكل حكام الامارات..وتحذير روسي بان الامارات ستختفي من خارطة العالم وسيحدث لها اسواء مما يحدث في اليمن

2020/05/28 الساعة 11:06 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:عقاب الهي مزلزل صعق ولي عهد ابو ظبي وكل حكام الامارات..وتحذير روسي بان الامارات ستختفي من خارطة العالم وسيحدث لها اسواء مما يحدث في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.