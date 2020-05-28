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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطبر..الرعب والهلع يجتاح كل ابناء هذه المحافظة اليمنية ...وفيروس كورونا القاتل يرعب الجميع ويحصد اروح 11 شخص جميعهم من اسرة واحدة

2020/05/28 الساعة 09:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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