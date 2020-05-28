شكرا لبحثكم عن خبر مسلحون يهاجمون مستشفى في صنعاء بعد موت قريبهم بأعراض كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هاجمت مجاميع مسلحة مستشفى المتحدون في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، عقب وفاة قريب لهم كانت تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد.

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وقالت مصادر محلية، إن المسلحين اعتدوا على طاقم مستشفى المتحدون، في شارع النصر بسعوان بعد وفاة قريب لهم والذي كانت قد ظهرت عليه أعراض كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا أعيرة الرصاص على المستشفى واعتدوا بالضرب على طاقم المستشفى.

وذكرت المصادر، أن المتوفي الذي كان يحمل أعراض كورونا هو أحد ملاك مطعم التل الأخضر في شارع مأرب.