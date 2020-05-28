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مسلحون يهاجمون مستشفى في صنعاء بعد موت قريبهم بأعراض كورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

هاجمت مجاميع مسلحة مستشفى المتحدون في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، عقب وفاة قريب لهم كانت تظهر عليه أعراض .

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وقالت مصادر محلية، إن المسلحين اعتدوا على طاقم مستشفى المتحدون، في شارع النصر بسعوان بعد وفاة قريب لهم والذي كانت قد ظهرت عليه أعراض كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت المصادر أن المسلحين أطلقوا أعيرة الرصاص على المستشفى واعتدوا بالضرب على طاقم المستشفى.

وذكرت المصادر، أن المتوفي الذي كان يحمل أعراض كورونا هو أحد ملاك مطعم التل الأخضر في شارع مأرب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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