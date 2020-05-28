شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يعترف: رائحة الموت تنتشر في كل مكان بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا القيادي الحوثي محمد المقالح، وزير الصحة في حكومة الجماعة طه المتوكل إلى الاستقالة على خلفية تفشي فيروس كوورنا في صنعاء وازدياد حالات الاصابة والوفيات.

وقال المقالح وهو عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة في تغريدة على "تويتر": "لو تستقيل يا دكتور طه أفضل لك ولنا".

وأضاف "المساجد المجاورة تقرأ القرآن من الصباح الباكر، ورائحة الموت تأتي من كل مكان، ومشاعر الحزن تملأ الأرجاء".

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وفي وقت سابق، هاجم المقالح مسؤولي وزارة الصحة في حكومة الحوثيين بسبب تكتمهم على تفشي الوباء وعدد الإصابات والوفيات في مناطق سيطرتها.

وكشف المقالح في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن الفيروس تفشى في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، داعياً جماعته إلى كشف الحقيقة وعدم التكتم على المعلومات.

وأكد أن الجائحة انتشرت في صنعاء وبعض المحافظات اليمنية الأخرى، وأصبحت حديث الناس، بينما وزير صحة لا يزال ينتظر ظهور حالة أخرى قادمة من الصومال أو جيبوتي للإعلان عنها.

والثلاثاء قال الدكتور عبد الرقيب الحيدري، وكيل وزارة وزارة الصحة في الحكومة الشرعية إن كل التقارير الواردة من العاصمة صنعاء تؤكد تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورنا بشكل مخيف، وتبعاً لذلك تتصاعد أعداد الوفيات جراء هذا الوباء المنتشر بصور مرعبة، وهو ما تؤكده المعلومات التي تصلنا في وزارة الصحة من مصادر غير رسمية.

وطالب الحيدري المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإنقاذ اليمنيين في العاصمة صنعاء، من تفشي فيروس كورونا وبطش الحوثيين الذين ينتهجون النهج لأمني في تعاملهم مع مرضى الوباء.