شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يقتل قائد مدرسة القتال في حضرموت .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توفي صباح يومنا هذا الأربعاء 27 مايو 2020م قائد عسكري كبير بفيروس كورونا في مدينة المكلا بحضرموت .

وافادت مصادر محلية " أن العميد شيخ مصطفى الحامد رئيس شعبة مدرسة القتال بقيادة المنطقة العسكرية الثانية توفي إثر إصابته بكورونا .

واكدت المصادر أن الحامد ادخل الى المحجر الصحي في مدينة المكلا قبل 12 يوما إلا أن صحته لم تتحسن حتى توفي صباح اليوم

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