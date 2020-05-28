شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مواطن في محافظة لحج بصاعقة رعدية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف أهالي في قرية الصلولي، بمديرية الملاح في محافظة لحج، مساء الثلاثاء، عن وفاة شاب، إثر صاعقة رعدية ضربته.

وقال الأهالي في المنطقة الواقعة بالقرب من مركز المديرية، إن الضحية يدعى عبدالباسط فيصل على سعيد، في العشرينيات من عمره.

ولفتوا إلى محاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى، بعد تعرضه للصاعقة، أثناء هطول الأمطار، إلا أنه فارق الحياة.

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