شكرا لبحثكم عن خبر هروب 3 حالات مشتبه اصابتها بفيروس كورونا من الحجر الصحي بالمحويت والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في محافظة المحويت إن 3 حالات مشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد تمكنت من الفرار من داخل الحجر الصحي.

وبحسب " مجلة اليمن الطبية" ان 3 حالات من قرية الدهيس في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت هربت من الحجر الصحي ، واشارت إلى أنه تم التحفظ عليها في دار رعاية الأيتام في الطويلة.

وكشف المصدر قيام السلطات الصحية في المنطقة بعمل حجر صحي منزلي لكافة المواطنين في القرية التي هربت منها الحالات الثلاث..

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