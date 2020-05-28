شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يقتل 7 من أسرة في صنعاء والحوثي يغلق المنطقة بالكامل "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن وفاة سبعة أشخاص من عائلة واحدة بأعراض فيروس كورونا تباعا خلال أقل من أسبوعين في العاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الموالية لإيران.

وافادت المصادر أن المتوفين بينهم امرأة، وأنهم يقيمون في الضاحية الغربية لصنعاء.

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وأضافت المصادر أن المتوفين ظهرت عليهم أعراض كورونا وسط تفشي واسع للفيروس في المنطقة التي يقطنوها.

المصادر أشارت إلى أن المليشيات الحوثية قامت بإغلاق المنطقة ورش معقمات في المنطقة, غير أن هذه الطريقة لا تؤتي أي نتائج وفق مصادر طبية.

ولفتت المصادر أن معظم المرضى باتوا يخفون إصابتهم جراء ممارسات الميلشيا وتصرفاتها التي حولت المرض إلى تهمة يعاقب عليه بالتنمر والقذف.