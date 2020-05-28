شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يقتل 7 من أسرة في صنعاء والحوثي يغلق المنطقة بالكامل "تفاصيل" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن وفاة سبعة أشخاص من عائلة واحدة بأعراض فيروس كورونا تباعا خلال أقل من أسبوعين في العاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الموالية لإيران.
وافادت المصادر أن المتوفين بينهم امرأة، وأنهم يقيمون في الضاحية الغربية لصنعاء.
وأضافت المصادر أن المتوفين ظهرت عليهم أعراض كورونا وسط تفشي واسع للفيروس في المنطقة التي يقطنوها.
المصادر أشارت إلى أن المليشيات الحوثية قامت بإغلاق المنطقة ورش معقمات في المنطقة, غير أن هذه الطريقة لا تؤتي أي نتائج وفق مصادر طبية.
ولفتت المصادر أن معظم المرضى باتوا يخفون إصابتهم جراء ممارسات الميلشيا وتصرفاتها التي حولت المرض إلى تهمة يعاقب عليه بالتنمر والقذف.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يقتل 7 من أسرة في صنعاء والحوثي يغلق المنطقة بالكامل "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.