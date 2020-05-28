شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور.. 3 جثث مجهولة ترعب اليمنيين بكورونا في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثارت ثلاثة جثث مجهولة تم العثور عليها في مناطق ومحافظات متفرقة مخاوف اليمنيين، من جائحة كورونا التي توغلت بشكل مرعب مع تلاشي القطاع الصحي وعدم قدرته على مواجهة الفيروس في الجولة الاولى.

وعثر مواطنون اليوم الاربعاء في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب البلاد، على جثة إمرأة من فئة المهمشين، ملقاة على جانبي أحد الشوارع المدينة أثارت مخاوف المارة.

وقالت مصادر محلية لـ(نافذة اليمن)، أن الجثة بقيت مرمية في أمام أحد المحلات من صباح اليوم وقت العثور عليها حتى وقت الظهيرة، ولم يجرؤ أحد من المواطنين على الاقتراب منها خوفا من احتمالية إصابتها بفيروس كورونا.

وفي محافظة تعز غربي البلاد، تسببت جثة ملقية على أحد الشوارع بمناطق سيطرة الحوثيين بخوف وهلع المواطنين.

وأوضحت مصادر محلية لـ(نافذة اليمن)، أنه تم العثور على جثة لشخص مجهول ملقاة على الطريق في مفرق ماوية، ولم يقترب منها أحد لتجنب الوباء خشية ان كان صاحبها قد توفي نتيجة إصابته بكورونا.

وأكدت المصادر أن الجثة لأتزال ملقاة في المكان ذاته حتى ساعة كتابة الخبر، وسط تخاذل الجهات المعنية بذلك، في مفرق ماوية الذي يخضع لسيطرة المليشيات الحوثية، التي عجزت عن مواجهة الفيروس وعرضت حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني للموت بكورونا.

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وعثر مواطنون أمس الثلاثاء في محافظة إب، وسط البلاد، على جثة مجهولة في أحد مساجد المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت مصادر محلية أن أبناء مديرية الظهار بمدينة إب عثروا على جثة لشخص مجهول كبير في العمر داخل المسجد، اثار ذلك الحدث الخوف في وسط المصلين الذي رجحوا أن يكونوا قد أصيبوا بالوباء اذا كانت الجثة تحمل الفيروس.

وتواصل مليشيات الحوثي الإيرانية التكتيم على أعداد المصابين والوفيات الذي يتساقطون في مناطق سيطرتهم، بسبب فيروس كورونا القاتل الخفي، مع عجز كبير لطواقمها الطبية التي لا تفقه سوى قراءة الملازم التي تحمل أفكار متطرفة ودموية للصريع حسين الحوثي.