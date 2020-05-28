شكرا لبحثكم عن خبر وفاة أسرة يمنية بالكامل و (11) آخرين من نفس المدينة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقال مواطنون بمحافظة لحج للزميل " كريتر سكاي " أن اسرة في مدينة الحوطة بلحج، فارقت الحياة نتيجة اصابتها بفيروس كورونا . وأضافوا " توفت قبل يومين فتاة وامس توفت امها واليوم خالها واختها بفيروس كورونا. وأوضحوا بأن أكثر من 11 مواطناً آخرين من ابناء مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، توفوا خلال الثلاثة الأيام الماضية بأعراض فيروس كورونا.

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