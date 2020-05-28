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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع اخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن أول اعتراف للحوثيين بحقيقة الاصابات بفيروس " كورونا " في مناطق سيطرتهم .
واظهر الفيديو وزير الصحة في حكومة الحوثي الانقلابية طه المتوكل، خلال زيارة قام بها الى محافظة إب ، وهو يرد على نصيحة قدمها له مواطنون باعلان إب محافظة موبوءة وفرض حالة الطوارئ بالقول "أن الإصابات بالآلاف،لكن عنده توجيهات بعدم الإعلان عن مايحدث".
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شاهد.. فيديو مسرب يوثق إعتراف جماعة الحوثي بأعداد الإصابات المرعبة بكورونا في مناطق سيطرتها (فيديو)
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