شكرا لبحثكم عن خبر بالوثيقة: منع كافة اليمنيين من دخول محافظة مأرب (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حصل "أحداث نت " على وثيقة رسمية تكشف عن قيام السلطات الأمنية ، بمحافظة مأرب بمنع كافة أبناء محافظات الجمهورية، من الدخول إلى مأرب .

وتضمنت الوثيقة الصادرة يوم السبت الماضي ، توجيه مدير عام شرطة محافظة مأرب لقادات المناطق والوحدات الأمنية ومدراء وأقسام الشرطة في عموم مديريات المحافظة ، بمنع دخول المسافرين من أي محافظة من محافظات الجمهورية إلى محافظة مأرب حتى إشعار آخر.

Advertisements

ولم توضح الوثيقة سبب منع المسافرين اليمنيين من دخول محافظة مأرب، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية ، خاصة إذا ما نظرنا إلى عدم تحديده فترة المنع .