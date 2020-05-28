شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. صورة واحدة تختصر سنوات طوال من كفاح ومعاناة المواطن اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ويظهر في الصورة التي رصدها " أحداث نت "، المواطن وقد غلبه النوم فنام قاعدا على طرف عربيته، بعد يوم شاق من العمل تحت حرارة الشمس والأتربة المتطايرة.

وقال الناشطون ان ما تظهره تلك الصورة التي التقطت في إحدى أسواق العاصمة صنعاء، هي " إستراحة محارب تختصر حكاية كفاح ومعاناة اليمني العظيم لسنوات طوال من عمره أن لم يكن عمره بالكامل .. وترد على من يريد فرض حظر التجوال على اليمنيين والجلوس في منازلهم دون أن يوفر لهم احتياجاتهم المعيشية التي يحصلون عليها بشق الأنفس ".

وخاطبوا أطراف الصراع في اليمن بالقول "هل فهمتم الموضوع ايها المترفون؟ !" أم أنكم لم ولن تفهموا غير سفك دماء اليمنيين ونهب إيرادات الدولة وخيراتهم وحقوقهم؟!".