شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. صورة واحدة تختصر سنوات طوال من كفاح ومعاناة المواطن اليمني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ويظهر في الصورة التي رصدها " أحداث نت "، المواطن وقد غلبه النوم فنام قاعدا على طرف عربيته، بعد يوم شاق من العمل تحت حرارة الشمس والأتربة المتطايرة.
وقال الناشطون ان ما تظهره تلك الصورة التي التقطت في إحدى أسواق العاصمة صنعاء، هي " إستراحة محارب تختصر حكاية كفاح ومعاناة اليمني العظيم لسنوات طوال من عمره أن لم يكن عمره بالكامل .. وترد على من يريد فرض حظر التجوال على اليمنيين والجلوس في منازلهم دون أن يوفر لهم احتياجاتهم المعيشية التي يحصلون عليها بشق الأنفس ".
وخاطبوا أطراف الصراع في اليمن بالقول "هل فهمتم الموضوع ايها المترفون؟ !" أم أنكم لم ولن تفهموا غير سفك دماء اليمنيين ونهب إيرادات الدولة وخيراتهم وحقوقهم؟!".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صورة واحدة تختصر سنوات طوال من كفاح ومعاناة المواطن اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.