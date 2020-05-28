شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في صنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 تشھد اسعار الخضروات و الفواكه في العاصمة صنعاء، تفاوتاً كبیراً، و ینشر موقع (الیمن العربي) أسعار أھم أصناف الخضروات و الفواكه واللحوم، في العاصمة صنعاء لیومنا هذا، حسبما رصده مراسلنا:

ـ الطماطم = 450 ریالا ـ البصل = 450 ریال ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة ـ الكوسة =450 ریالا ـ الكوبش = 150 ریالا ـ البطاطس = 400 ریال ـ اللیمون = 1000 ریال ـ الخیار = 700 ریال الباذنجان 400 =ریال ـ الفلفل = 1000 ریال ـ الجزر = 700 ريالاً البیبار = 400 ریال ـ الموز = 350 ریالا ـ التفاح خارجي = 1000 ریال ـ التفاح بلدي = 700 ریال ـ البطیخ = 300 ریال ـ الفرولة = 1500 ریال ـ الجوافة = 2000 ریال Advertisements ـ الكومثرى = 1000 ریال ـ الشمام = 300 ریال ـ اللحم الغنمي = 5000 ریال للكیلو الواحد ـ اللحم بقري = 4000 ریال ـ الدیرك = 3500 ریال ـ الجحش = 1600 ريال الثمد = 2000 ریال ـ عنبریة = 3000 ریال ـ البیاض = 1300 ریال ـ ھامور = 1500ریال ـ جمبري = 3000 ریال ـ التونة = 2500 ریال ـ السخلة = 4000 ریال ـ البقط = 3000 ریال ـ باغة = 600 ریال ـ القد = 4000 ریال ـ سولفش = 2000 ریال ـ الغویزي = 2500 ریال ـ أبو عیون = 3000 ریال ـ اللخم = 2000 ریال ـ الزینوب = 2500

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