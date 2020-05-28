شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: الانتقالي يصعق هادي ويهز اركان الشرعية ويكشف الخائن الذي حاول اغتيال رئيس هئية الاركان ووزير الدفاع المقدشي..لن تصدق من هو ( ليس الحوثي) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الانتقالي يصعق هادي ويهز اركان الشرعية ويكشف الخائن الذي حاول اغتيال رئيس هئية الاركان ووزير الدفاع المقدشي..لن تصدق من هو ( ليس الحوثي)

2020/05/28 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الانتقالي يصعق هادي ويهز اركان الشرعية ويكشف الخائن الذي حاول اغتيال رئيس هئية الاركان ووزير الدفاع المقدشي..لن تصدق من هو ( ليس الحوثي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.