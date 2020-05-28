بالفيديو .. طبيب “أردني” يفجر مفاجأة حول تصنيع “كورونا”.. ويستند إلى هذه الأدلة !

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عدن - ياسمين التهامي - أوضح الطبيب الأردني أديب الزعبي، أستاذ المناعة والطب التجديدي ورئيس المركز العربي للخلايا الجذعية، إن فرضيات علمية جديدة تشير إلى أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، صنع مختبريا، وليس فيروسا طبيعيا. وحسب “سكاي نيوز عربية”، قال الزغبي : أن “مراجعة أبحاث وأوراق علمية نشرت مؤخرا بدول عدة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وهونغ كونغ، أوضحت أن الفيروس لا يمكن أن يكون انتقل بطريقة طبيعية.” وتابع: أن الأدلة على الفرضيات الجديدة فتتمثل في تأكد ظهور حالات إصابة بكورونا في القارة الأوروبية، قبل شهر ديسمبر، وهو ما أثبته تشريح السلطات الإيطالية لجثث أشخاص توفوا نتيجة أمراض رئوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، أي قبل الإعلان عن ظهور وتفشي الفيروس في الصين بعدة أشهر. مشيرا إلى أن تشريح تلك الجثث أكد أن الوفيات ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا. وأشار إلى أن انتقال كورونا لا يمكن أن يكون قد حدث عن طريق الخفافيش، مشيرا إلى أن الفيروس الحالي سمي سارس كوف-2 (SARS_COV_2)، وذلك لوجود نسبة 96% من التشابه الجيني بينه وبين فيروس سارس كوف-1 الذي ظهر عام 2003.

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