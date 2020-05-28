طبيب يمني يستطيع "القضاء" على فيروس كورونا بعد أن اصيب به (الاسم وصورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر طبي عن شفاء الدكتور آدم الجعدي الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء معالجته للمرضى في المستشفى الجمهوري ومركز شفاك بمدينة تعز وقال المصدر في تصريح صحفي رصده قبل قليل، إن الدكتور الجعدي قضى عدة أيام في حجر صحي بالمستشفى الجمهوري بتعز ، وقام بمتابعة حالته بنفسه وقدمت له الرعاية الصحية اللازمة حتى تماثل للشفاء. Advertisements وأضاف المصدر بأن الدكتور آدم الجعدي ، شفي من فيروس كورونا وغادر المستشفى لقضاء إجازة العيد بين أفراد اسرته. وكان للدكتور الجعدي، العديد من المساهمات في مساعدة المواطنين في مواجهة فيروس كورونا بمحافظة تعز .

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