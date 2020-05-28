شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات من «إبادة جماعية» سيتعرض لها سكان صنعاء" تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفعت وتيرة التحذيرات من الخطر المتغلغل في اوساط سكان مدينة صنعاء الامر الذي يجعلهم معرضون لابادة جماعية ، ويقول وزير الاعلام معمر الارياني "ان المعلومات الواردة من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا الحوثية حول عدد الوفيات والاصابات بفيروس ‎كورونا خلال الايام الماضية، تحمل مؤشر كارثي عن مستوى تفشي الفيروس وانعدام الرعاية الطبية، في ظل استمرار المليشيا الحوثية في سياسة الإنكار وتعريض حياة الملايين للخطر".

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الوزير الارياني "المليشيا الحوثية تستنسخ طريقة النظام الإيراني في ادارة ملف ‎كورونا عبر التوظيف السياسي للوباء العالمي، وإخفاء البيانات والمعلومات عن المنظمات الدولية والراي العام المحلي، وتصفية المصابين والمشتبه بإصابتهم، والتساهل بالاجراءات الاحترازية والوقائية، وإنكار حقيقة وحجم تفشي الوباء رغم إصابة كبار قياداته".

واشار وزير الإعلام إلى الخطر الذي يهدد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، واستنساخ المليشيا النموذج الإيراني في مواجهة الوباء.. موجهاً نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن ومنظمة الصحة العالمية لإنقاذ ملايين اليمنيين في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا من جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الحوثيون.