شكرا لبحثكم عن خبر تعز.. أم تلغي حفلة زفاف إبنتها بسبب "فيروس كورونا" وتقدم رسالة إعتذار لضيوفها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ">أستجابت أم مثالية في مديرية مشرعة و حدنان في صبر لقرارات السلطه المحليه بالمحافظة وقرارات السلطة المحلية بالمديرية. حيث قامت تلك الأم بتقديم الاعتذار عن إقامة حفلة العرس لإبنتها للمعزومات لذاك العرس وكان الإعتذار كما يلي : عيد مبارك وكل عام والجميع بالف خير . الاخوات العزيزات على قلبي . كنت قد دعوتكن للحضور لمشاركتنا افراحنا بزفاف.ابنتنا الغاليه (............). ولكننا استجابنا لقرارات السلطة المحلية التى اصدرها المحافظ ومدير المديريه ومكتب الصحه بالمحافظه والمتعلقة بمنع التجمعات والاختلاط بالاعراس سواء بالصالات او بالبيوت. وذالك لما له من اضرار مميته بنقل فيروس كورونا وفيروسات الاوبيه الاخرى وحرصا منا على سلامتكن فقد تم الغاء الدعوه للحفل المذكور والاكتفاء باالتهانى المرسله منكم اطال الله اعماركن وسلمكن من كافة الاوبيه . *صــديــقــتــكــن ام الــعــروســه*

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