شكرا لبحثكم عن خبر بعد إساءته لليمن.. وفاة مستشار "حوثي" بوباء كورونا (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت مصادر إعلامية إن القيادي في مليشيات الحوثي، شفيع ناشر، والمعين في منصب مستشار في وزارة خارجية الحوثيين ( غير المعترف بها) توفي متأثرا بوباء كورونا بعد ظهوره المثير للجدل قبل أيام في قناة تابعة للحوثيين.

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وظهر ناشر في قناة اللحظة قبل أيام وهو يحث اليمنيين على التوجه إلى جبهات القتال بدلا من الموت كالبعير في البيوت بسبب فيروس كورونا.

كما أوضح ان "جبهات القتال هي مكان آمن من فيروس كورونا، حيث لا يوجد اختلاط هناك".

وأضاف مخاطبا اليمنيين "نحن سنقرب لك الأمور، ونقرب لك المسألة (الموت)، بدلا أن تموت موتة الأغنام محبوس في البيت".