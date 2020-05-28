شكرا لبحثكم عن خبر «الأسبوع المر» يحصد كبار قيادات الحوثي الميدانية بنيران الجيش (الأسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مصادر إعلامية رصدت دفن مليشيا الحوثي جثامين 54 من قتلاها بينهم 9 قيادات ميدانية، تنوعت رتبهم العسكرية بين مقدم ورائد ونقيب وملازم أول، بالإضافة إلى مقتل دكتور شارك في إحدى الجبهات، دفنتهم المليشيات من 19 مايو وحتى 25 مايو، ثاني أيام العيد.

وأوضحت المصادر، أن العاصمة صنعاء احتلت هذا الأسبوع المرتبة الأولى في عدد القتلى، بعد أن كانت محافظة ذمار في المرتبة الأولى خلال الأسابيع الأولى من شهر مايو والتي احتلت هذا الأسبوع المرتبة الثانية بعد صنعاء.

وأكدت المصادر، أن المليشيات دفنت في صنعاء جثامين 19 قتيلاً من عناصرها بينهم 5 قيادات، ودفنت 10 من قتلاها بينهم دكتور في محافظة ذمار، كما دفنت 7 قتلى بينهم قياديان في محافظة عمران، و7 قتلى دفنتهم في محافظة البيضاء.

وأضافت المصادر، إن المليشيات دفنت أيضاً 5 قتلى بينهم قياديان في محافظة حجة، و4 قتلى في محافظة إب، بالإضافة إلى دفنها لقتيلين اثنين في محافظتي صعدة وريمة.

وبحسب المصادر فإن معظم القتلى الذين دفنتهم المليشيات هم من أبناء القبائل الذين زجت بهم المليشيات إلى محارق الموت الحوثية الظلامية.

أسماء القتلى الذين حصلنا على أسمائهم ودفنتهم المليشيات خلال أسبوع والبالغ عددهم 54 قتيلاً، وهم:

محافظة صنعاء:

1 - المقدم / عبدالله يحي علي الأهنومي

2 - الرائد / بلال علي حسين علي قطران

3 - النقيب / محمد حسين النميري - مديرية سنحان

4 - ملازم أول / عبدالله مجاهد القبن - مديرية خولان

5 - ملازم أول / علي عبد الوهاب الكبسي - مديرية الحصن

6 - أيمن محمد الكبسي - مديرية الحصن

7 - وضاح يحيى أحمد هاجر - مديرية الحصن

8 - الحسين علي حسن المطري - مديرية بني مطر

9 - عبدالملك عبدالله غراب - مديرية بني مطر

10 - محمد زياد حميد العذري - مديرية همدان

11 - يونس علي حسين قعيش - مديرية بني الحارث

12 - أيمن صالح محمد النجار - مديرية بلاد الروس

13 - شعبان على أحسن العبادي - مديرية خولان الطيال

14 - بشير علي محمد صالح العواضي

15 - محمد أحمد إبراهيم النعمي

16 - ناجي علي محمد صالح الهردي

17 - هشام شرف عبدالله مهدي نجم الدين

18 - أحمد علي الجميلي المرادي

19 - رشيد أحمد علي النعيمي

محافظة ذمار:

20 - عبدالحميد المرتضى - مدينة ذمار

21 - منير صالح محمد الفاضلي - مدينة ذمار

22 - إبراهيم أحمد محمد حنش - مدينة ذمار

23 - الدكتور / علي صالح عتيق النعمي - مديرية الحداء

24 - محمد يحيى سعد مفتاح - مديرية الحداء

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25 - عبدالغفور محمد إسماعيل الشبيبي - مديرية المنار

26 - هارون عبدالحميد الصباري - مديرية ميفعة عنس

27 - علي محمد عبدة المرتضى - مديرية جبل الشرق

28 - عادل علي زيد الجرموزي - مديرية مغرب عنس

29 - عبدالعزيز مقبل الفلاحي - مديرية جهران

محافظة عمران:

30 - الرائد / جمال ناصر بجاش

31 - الرائد / عبدالله محمد عبده خموسي - مديرية شهارة

32 - محمد يحيى المحجري - مديرية مسور

33 - صالح محمد الشيعي - مديرية مسور

34 - علي عبدالله علي عطيفه - مديرية السودة

35 - صدام صالح علي الصربي - مديرية السودة

36 - بندر ناصر علي جعمان - مديرية المدان

محافظة البيضاء

37 - علي عبدربه الوهبي - مديرية السوادية

38 - علي عبدالله الوهبي - مديرية السوادية

39 - بدر أحمد الوهبي - مديرية السوادية

40 - محمد أحمد الوهبي - مديرية السوادية

41 - خالد أحمد الوهبي - مديرية السوادية

42 - عبدالحميد أحمد الجوفي - مديرية القرشية

43 - علي زبن الجوفي - مديرية القرشية

محافظة حجة:

44 - المقدم /عبداللاه يحيى الأهنومي

45 - المقدم / أحمد المعبوش

46 - مطهر زيد اللواع

47 - علي الداودي

48 - عبدالكريم علي أحمد الشرفي - مديرية الشاهل

محافظة إب:

49 - عبدالمجيد عبده المروعي - مديرية السبرة

50 - فهد علي وجيه الدين - مديرية السبرة

51 - توفيق محمد أحمد كول - مديرية ريف إب

52 - يعقوب أحمد عبدالله العامري - مديرية ريف إب

محافظة صعدة:

53 - هاشم غايب ضيف الله سامر - مديرية حيدان

محافظة ريمة:

عبدالله حيدر الخيواني _ مديرية الجبين