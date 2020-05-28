شكرا لبحثكم عن خبر السعودية: هكذا ستقام صلاتي العشاء والفجر واللتان تقعها ضمن فترة حظر التجول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، كيفية الذهاب لأداء صلاتي العشاء والفجر في المساجد – بعد السماح بذلك – واللتين يقع وقتهما ضمن وقت منع التجول. وقال إنه نظرا لوقوع بعض الصلوات ضمن وقت منع التجول تمت إتاحة المشي في داخل الأحياء لينطبق مع السماح بأداء الصلوات، ما عدا في مكة المكرمة، والأحياء المعزولة. يُذكر أن منع التجول سيكون من الساعة 3 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من يوم الخميس المقبل، ثم سيكون من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا اعتبارا من الأحد المقبل حتى 28 شوال.

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