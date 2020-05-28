شكرا لبحثكم عن خبر "العسيري" يشتري قصة لطفلة يمنية فقدت يدها اليمنى بالحرب وكتبتها بيدها اليسري في مزاد بهذا المبلغ! (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشن مزاد خيري لشراء قصة قصيرة لطفلة من اليمن و التي كتبتها الطفلة بيدها اليسرى بعد ان بترت يدها اليمنى والذي تبنته منظمة سلام بلا حدود العالمية. وقال متابعون ان الطفلة ملاك من ‎محافظة تعز اليمنية بعد ان بترت يدها اليمنى بقصف المليشيات الإنقلابية الحوثية أكملت كتابة القصة باليد اليسرى. Advertisements

وقال محمد العرب في صفحتة بتويتر بتغريده له ان المزاد الى ‏الآن للقصة من نصيب الشيخ العسيري بمبلغ 12 الف ريال سعودي وسترسل ملاك القصة وفيديو يوضح استلامها المبلغ في حال لم يرفع احد المبلغ

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