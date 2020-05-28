شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تقر تسيير أولى رحلات إجلاء المواطنين العالقين في الخارج "التفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، تسيير أولى رحلات إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، يوم الخميس، ابتداء من المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت الجنة في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان عودة العالقين ستبدء من مصر والأردن والهند كمرحلة أولى، مؤكدة أن مواعيد الرحلات سيتم إعلانها والتواصل مع المسافرين فور استكمال التصاريح اللازمة مع الدول التي هم فيها بمدة كافية.

وبحسب البروتوكول المعتمد ستغطي الحكومة عن المواطنين قيمة فحوصات البي سي آر، بحيث يحصل كل مسافر على شهادة صحية من مركز طبي معتمد تثبت سلامته من فيروس كورونا.

Advertisements

كما اقرت اللجنة دعم طيران اليمنية لتسيير رحلات الاجلاء، وفقا لاتفاقية سيتم توقيعها بين وزارة النقل وطيران اليمنية في هذا الشأن.

واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء، حسين منصور، حول العالقين في السعودية وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات لترتيب عودة الدفعات السابقة، وتنفيذ الفحوصات والحجر الصحي المقرر عليهم.

وناقشت اللجنة مقترحات أولويات الحكومة فيما يخص مواجهة وباء كورونا والخطط المتكاملة الواجب اعدادها على ضوء النتائج المتوقعة من مؤتمر المانحين لليمن الذي سيعقد مطلع الشهر القادم بناءا على دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمشاركة الأمم المتحدة.