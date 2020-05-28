شكرا لبحثكم عن خبر من هو الطبيب اليمني الذي توفي بمستشفى الثورة بصنعاء بعد إصابته بفيروس كورونا؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر طبية عن وفاة أحد الأطباء بمستشفى الثورة بالعاصمة صنعاء بعد إصابته بفيروس كورونا . Advertisements وقالت المصادر الثلاثاء أن الدكتور الصيدلي عبده علي توفي اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا . وأضاف وضاح عبد الغني الحكيمي أحد العاملين في مستشفى الثورة في تغريدة له بحسابه في الفيس بوك أن الدكتور عبده علي اصيب قبل فترة بالفيروس وتوفي اليوم . هذا وكانت مصادر طبية في مستشفى الثورة قد اشتكت في وقت سابق من عدم توفير إدارة المستشفى لوسائل الحماية اللازمة للحماية من فيروس كورونا .

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