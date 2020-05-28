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يزيد بن سلمان - شبوة - اليمن: أحد مراكز الدراسات والبحوث يجري تجارب علاجية لفيروس كورونا المستجد"شاهد التفاصيل قالت مصادر خاصة، أن أحد مراكز الدراسات والبحوث يجري تجارب علاجية لفيروس كورونا المستجد covid-19. وأضافت المصادر أن اليمن على موعد لقرابة 48 ساعة وستحسم أحد الخيارين إذا تكللت بالنجاح فهي الحدث الذي سيُذهل العالم وخيرها سيعم كافة أبناء اليمن وإذا فشلت فهي إحدى التجارب لا أكثر .

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