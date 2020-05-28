شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:العاصمة صنعاء تهتز من اقصاها الى اقصاها وتنقلب راسا على عقب.. ومهدي المشاط ومحمد الحوثي يشعرون بالرعب والهلع ..لن تتصدق ما يحدث في صنعاء وارعب الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:العاصمة صنعاء تهتز من اقصاها الى اقصاها وتنقلب راسا على عقب.. ومهدي المشاط ومحمد الحوثي يشعرون بالرعب والهلع ..لن تتصدق ما يحدث في صنعاء وارعب الجميع

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:العاصمة صنعاء تهتز من اقصاها الى اقصاها وتنقلب راسا على عقب.. ومهدي المشاط ومحمد الحوثي يشعرون بالرعب والهلع ..لن تتصدق ما يحدث في صنعاء وارعب الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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