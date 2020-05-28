من هو القائد العسكري الكبير الذي توفي بفيروس كورونا في حضرموت ؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مصادر إعلامية في حضرموت عن وفاة صباح اليوم قائد عسكري كبير بفيروس كورونا في مدينة المكلا بحضرموت . Advertisements وقالت المصادر أن العميد شيخ مصطفى الحامد رئيس شعبة الوحدة القتالية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية توفي إثر إصابته بكورونا . واكدت المصادر أن الحامد ادخل الى المحجر الصحي في مدينة المكلا قبل 12 يوما إلا أن صحته لم تتحسن حتى توفي صباح اليوم الأربعاء. والحامد هو إحدى القيادات العسكرية البارزة التي ساهمت في تحرير المكلا من تنظيم القاعدة الارهابي وشغل عدة مناصب قيادية في حضرموت .

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