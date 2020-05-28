شكرا لبحثكم عن خبر مجموعة هائل سعيد تتبرع بمبلغ200 ألف دولار كرواتب أطباء يواجهون كورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت منظمة الصحة العالمية أن مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية تبرعت بمبلغ 200 ألف دولار لتغطية رواتب موظفين في القطاع الصحي في عدن وصنعاء . وذكرت ان الرواتب للموظفين في القطاع الصحي العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة وباء ‎كورونا في 4 مستشفيات في صنعاء وعدن.

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