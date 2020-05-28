شكرا لبحثكم عن خبر إنتشار لفيروس كورونا بين نزلاء السجن المركزي في محافظة إب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مطلعة في محافظة إب وسط اليمن إن فيروس ‎كورونا إنتشر بين نزلاء السجن المركزي في محافظة إب الذي تديره مليشيا الحوثي . وافاده المصادر موقع إن هناك أعداد كبيرة لإصابات سجلت في أوساط السجناء، و تسجيل وفيات دون أن يحصلوا على أدنى رعاية .

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