شكرا لمتابعة خبر عن سلطان البركاني : الحوثي أسقط مقترحات المبعوث الاممي وبن عزيز كان الهدف الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إن الحوثي أسقط خيارات السلام بما فيها مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وكان غريفيث تحدث عن تقدم كبير في المفاوضات حول نسخته الأخيرة من المقترحات المقدمة للطرفين لوقف القتال واستئناف العملية السياسية وإدارة جهود مشتركة لمواجهة تفشي جائحة وباء كورونا.

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وقال البركاني، إن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز "كان الهدف الأول للعدوان الغادر" في الاستهداف الصاروخي بمعسكر صحن الجن في مأرب، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، عقب اجتماع مع وزير الدفاع محمد علي المقدشي، ونجا منه رئيس الأركان واستشهد ابنه وابن أخيه وعدد من المرافقين.

وأضاف رئيس مجلس النواب في برقية وجهها لرئيس الأركان العامة "قواتنا المسلحة سترد على المجرمين، ومعركة التحرير قادمة".

وقال البركاني: "إننا بالطريق إلى هزيمة الحوثي، وأرى ذلك قريباً بعد أن أسقط الحوثي خيارات السلام وآخرها مبادرة الأشقاء في التحالف ومقترحات المبعوث".

وواسى البركاني ابن عزيز في استشهاد نجله وعدد من رفاقه "في مواقع الشرف والبطولة كما هو حالكم تتواجدون في أماكن العزة والكرامة وفي ميادين القتال".

وقال "وقد كنتم الهدف الأول للعدوان الغادر، وسلمكم الله".