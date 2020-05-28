شكرا لمتابعة خبر عن صغير بن عزيز : يعلق على استشهاد نجله في قصف حوثي على مدينة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني اليمني صغير بن عزيز رسالة تحدي قوية لجماعة الحوثي وإيران تعليقا على استشهاد ابنه مساء الثلاثاء.

وقال بن عزيز في تغريدة عبر حسابه في تويتر فجر امس الاربعاء , انهم :"كلما أوغلو في الدم والتدمير زدنا قوة وصلابة وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران".

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وكان قد نجا رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني اليمني صغير بن عزيز من استهداف حوثي مساء الثلاثاء بينما واستشهد 7 من مرافقيه بينهم نجله ونجل أخيه في قصف صاروخي أستهدف معسكر "صحن الجن " بمدينة مأرب الذي يضم مقر قيادة وزارة الدفاع اليمنية.

واستهدف صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون استهدف اجتماعاً عسكرياً لعدد من قادة الجيش أودى بحياة 6 جنود بينهم نجل رئيس هيئة الاركان العامة.

واستشهد نجل رئيس الأركان النقيب/ فهد صغير عزيز، مع إبن عمه الملازم عبدالقوي علي عزيز، و4ضباط وجنود في الجيش الوطني في هجوم صاروخي للحوثيين على احدى مواقع الجيش الوطني بمارب.

وذكرت مصادر أسماء الجنود والضباط الذين قتلو برفقه نجل رئيس هيئة الأركان وهم : ملازم/ عمر العري الجندي/عتيق العيدي الجندي/ صدام العيدي الجندي/ بشير القدمي.