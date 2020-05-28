شكرا لمتابعة خبر عن منظمة الصحة العالمية : مجموعة هائل سعيد أنعم تقدم مائتي ألف دولار دعماً للقطاع الصحي في "العاصمة صنعاء وعدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت مجموعة "هايل سعيد أنعم" التجارية تبرعاً بقيمة مائتي ألف دولار، دعماً للقطاع الصحي في صنعاء وعدن وفقاً لما نشرته منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة في حسابها على "تويتر"، إن مؤسسة هايل سعيد أنعم قدمت تبرعًا بمبلغ مائتي ألف دولار لدعم موظفي الخطوط الأمامية في مستشفيات اليمن.

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وجاء التبرع بحسب المنظمة للمساعدة في تغطية رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفيين في صنعاء ومستشفيين في عدن.

وتسببت الحرب التي تدور منذ أكثر من 5 أعوام في تدهور كبير للقطاع الصحي في اليمن، كما تسبب انتشار وباء كورونا وأمراض الحميات في الضغط على الخدمات الصحية الضعيفة في البلاد.