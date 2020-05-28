شكرا لمتابعة خبر عن هذا ما قاله العميد طارق صالح .,. عن استشهاد نجل صغير بن عزيز وكيف وجد رئيس الأركان خلال مهاتفته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد طارق محمد عبدالله صالح، قائد قوات حراس الجمهورية، قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالفريق الركن صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة عزاه خلاله باستشهاد نجله وعدد من مرافقيه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها العميد طارق ، على حسابه في تويتر ، قال فيها: أجريت اتصال هاتفي بالفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الاركان العامة لتعزيته باستشهاد ولده النقيب فهد وولد أخيه الملازم عبدالقوي وخمسة من مرافقيه في استهداف حوثي غادر.. وجدته بمعنويات عالية وهمة تعانق السحاب وثقة بالنصر.. لشهداء الوطن المجد والخلود ولليمن النصر..

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