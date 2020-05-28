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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. معين عبدالملك يحاول مداراة فضيحته ويسارع لحذف التغريدة الكارثة.. صور

حاول رئيس الوزراء معين عبدالملك تغطية فضيحته واستدراك غلطته الفادحة في التهنئة الكارثية التي بعثها إلى رئيس الوزراء الأردني، بعد دقائق من فضح "صيرة بوست" له.

وحذف معين عبدالملك التغريدة وحول نصها من "رفع برقية تهنئة" إلى "بعث برقية تهنئة" في محاولة منه لتغطية الفضيحة.

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عاجل وفي غاية الخطورة.. معين عبدالملك يحاول مداراة فضيحته ويسارع لحذف التغريدة الكارثة.. صور

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وكان "صيرة بوست" قد نشر خبراً مع صور التهنئة بعنوان ومن يهن الله فما له من مكرم.. هكذا أهان معين عبدالملك نفسه ومنصبه واليمن أمام رئيس الوزراء الأردني.

يشار إلى أن رئيس الوزراء معين عبدالملك أهان منصبه الرسمي الرفيع في برقية إلى نظيره الأردني بعثها بمناسبة عيد الاستقلال في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبدلا من أن يوجه رئيس الوزراء البرقية وفقًا للبروتكولات الرسمية تحت لفظ "بعث" أو "هنأ" أو"وجه" قال مكتب معين عبدالملك إن رئيس الوزراء "رفع برقية تهنئة" مستصغرا نفسه ومنصبه والجمهورية اليمنية بشكل عام.