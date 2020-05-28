شكرا لبحثكم عن خبر اليوم.. بدء إجلاء اليمنيين العالقين في ثلاث دول "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد اليوم الاربعاء عن تسيير أولى رحلات إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، غدا الخميس، ابتداء من المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك بعد إقرار اللجنة بروتوكول إجلاء المواطنين العالقين في الخارج، والمتضمن الإجراءات التنفيذية والخطط الزمنية لجدولة عودة المواطنين إلى الداخل، وتنظيمها وفق الضوابط والإجراءات الصحية والاحترازية المحددة وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

وشددت على الوزارات والجهات المعنية سرعة تنفيذ كل ما يخصها من مهام ومسؤوليات وفق ما ورد في البروتوكول بما يضمن ترتيب إجراءات عودة العالقين بشكل منظم، من مصر والأردن والهند كمرحلة أولى، وفق إجراءات تبدء بفحص المسافرين قبل السفر والأولوية للأقدمية في الحجوزات ولمن سافروا لأغراض مؤقتة للعلاج وغيره، وتسجيل بياناتهم وإرسالها للسلطات المحلية لمتابعتهم صحيًا والتزامهم بالحجر المنزلي.

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وأكدت اللجنة أن مواعيد الرحلات سيتم إعلانها والتواصل مع المسافرين فور استكمال التصاريح اللازمة مع الدول التي هم فيها بمدة كافية.

وبحسب البروتوكول المعتمد ستغطي الحكومة عن المواطنين قيمة فحوصات البي سي آر، بحيث يحصل كل مسافر على شهادة صحية من مركز طبي معتمد تثبت سلامته من فيروس كورونا.

واقرت اللجنة دعم طيران اليمنية لتسيير رحلات الاجلاء، وفقا لاتفاقية سيتم توقيعها بين وزارة النقل وطيران اليمنية في هذا الشأن.

وكانت السلطات الأردنية قد وافقت على طلب الحكومة اليمنية بتسيير طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية لنقل المواطنيين اليمنيين العالقين في الأردن بسبب كورونا يوم الخميس 28 مايو كأول رحلة إجلاء من الخارج منذ إيقاف الرحلات منتصف مارس الماضي.