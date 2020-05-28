شكرا لبحثكم عن خبر توقعات بهطول أمطار غزيرة على هذه المناطق في اليمن خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات (لحج، تعز، إب، غرب ذمار، غرب صنعاء، حجة، المحويت) تمتد شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، الضالع، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، المهرة).

وأشار المركز في نشرته التنبيهية باللون الأزرق الصادرة اليوم الأربعاء، إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها وكذلك هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على ارخبيل سقطرى.

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و لفت المركز إلى أن درجات الحرارة العظمى ستظل مرتفعة على الصحاري و السواحل، حيث سجلت يوم أمس ٤٢ درجة مئوية في سيئون و ٣٦ درجة في عدن.

و حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية.

ونبه المواطنين في المناطق الصحراوية من ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً وقاطني المناطق الساحلية الغربية والجنوبية من الاجواء الحارة والرطبة ناصحاً بعدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة.