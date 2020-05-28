شكرا لبحثكم عن خبر اليمنية تعلن رسمياً عن أولى رحلاتها بعد توقف قسري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن تسيير أولى رحلاتها بعد توقف قسري بسبب فيروس كورونا.

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و قالت الخطوط الجوية اليمنية في بيان اليوم إنها ستسير الخميس، رحلة إلى العاصمة الاردنية، عمان، لنقل العالقين اليمنيين هناك.

وأشارت إلى أن الرحلة ستعود من الأردن إلى مطار سيئون بوادي حضرموت (شرق اليمن).

ووافقت الحكومة الأردنية على نقل العالقين اليمنيين في أراضيها، عبر طائرة تتبع الخطوط الجوية اليمنية.