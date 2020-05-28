شكرا لبحثكم عن خبر منها الشخير... عادات تضر بصحة القلب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أشارت دراسة جديدة إلى أن عادات يجهلها الكثيرون ويقومون بها بشكل يومي تضر بصحة القلب، وتجعلهم عرضى لمضاعفات صحية خطيرة.

وفقا لصحيفة "بينك فيلا"، نقلًا عن الطبيب نارايان جادكار، استشاري أمراض القلب، إن العادات اليومية التي يجهلها الكثيرون وتضر بصحة القلب هي:

الإجهاد



يجب أن تكون حذرا لأن الإجهاد يمكن أن يكون مضرا لقلبك. يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى إفراز جسمك للأدرينالين، مما يؤثر مؤقتًا على كيفية عمل جسمك. وبسبب الإجهاد فإن معدل ضربات قلبك يزيد وضغط الدم قد يرتفع أيضًا، في نهاية المطاف يميل هذا الضغط إلى إتلاف الأوعية الدموية الموجودة في القلب ويؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

للتخلص من التوتر، اختر تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا وممارسة الرياضة على أساس يومي وحاول مشاركة مشاعرك مع عائلتك وأصدقائك.

الشخير

يعاني العديد من الأشخاص من الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم، لذلك إذا كنت تعاني من هذه المشكلة عليك التوجه فورًا للطبيب؛ لأن ذلك من الممكن أن يؤدي لاضطراب وفشل ضربات القلب.

صحة الفم

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تزيد أمراض اللثة من خطورة الإصابة بأمراض القلب، فيجب عليك أن تحرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة أو خيط الأسنان يوميًا، فصحة القلب مرتبطة أيضًا بصحة الأسنان واللثة. المشروبات الكحولية

يؤدي الإفراط في تناول المشروبات الكحولية إلى الإصابة بأمراض ضغط الدم والسمنة وأمراض القلب.

الملح

يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب الخطيرة، لذلك يجب استشارة طبيبك حول كمية الملح المناسب تناولها يوميًا لتتجنب أضراره الكبيرة.

الجلوس

هناك بعض الأشخاص تفرض عليهم طبيعة حياتهم وعملهم الجلوس لفترات طويلة، وهذا الأمر خطير للغاية، حيث يؤدي للإصابة بقصور القلب، لذلك يجب عليك الحركة من وقت لآخر، لتحسين تدفق الدم ومرونة الشرايين.

من جهة أخرى يساعد المغنيسيوم والفيتامين د في حماية القلب. المغنيسيوم

يجب تناول الأطعمة الغنية بعنصر المغنسيوم مثل المكسرات والأوراق الخضراء والبقوليات والفاكهة، وذلك بسبب قدرة المغنيسيوم الفعالة على حماية عضلة القلب من الإصابة بالتشنجات، بالإضافة لتعزيز توازن ضربات القلب.

فيتامين د

يجب أيضًا الحرص على تعريض الجسم للشمس يوميًا حتى يحصل على الجرعة المناسبة من فيتامين د المفيد لصحة القلب والذي يعزز من الصحة العامة للجسم.