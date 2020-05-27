شكرا لبحثكم عن خبر السماح بصلاة الجمعة في السعودية ورفع قيود الحركة على ثلاث مراحل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت السلطات السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، إنها ستسمح بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وذلك في إطار تخفيفها لقيود الحركة التي كانت قد فرضتها لمكافحة انتشار وباء كورونا.

ووفقاً للتلفزيون السعودي الرسمي، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إن الجوامع والمساجد ستفتح أبوابها قبل الصلاة بعشرين دقيقة وستغلقها بعدها بعشرين دقيقة.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت يوم أمس الاثنين إنها سترفع قيود الحركة على ثلاث مراحل، تنتهي برفع حظر التجول في 21 يونيو المقبل في عموم البلاد باستثناء مدينة مكة.



Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله "بناء على رفع الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة كورونا، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، صدرت الموافقات على السماح برحلات جوية داخلية ابتداء من الخميس 28 مايو الجاري، بالإضافة إلى إجراء تغيير على أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة ما عدا مدينة مكة.

وستبدأ المرحلة الأولى من إجراءات رفع القيود اليوم الثلاثاء، وسيتم فيها تقليص حظر التجول الشامل من 24 ساعة ليسري بين الثالثة عصرا حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وسيسمح باستئناف السفر بين المناطق وبعض أنشطة تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك مراكز التسوق.

كما سيسمح بحرية التنقل بين السادسة صباحا والثامنة مساء بدءا من يوم الأحد المقبل 31 مايو، وستسمح المملكة للعاملين في القطاعين العام والخاص بالعودة إلى أعمالهم.

يذكر أن السعودية سجلت حتى اليوم الثلاثاء 76726 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، وبلغ عدد الوفيات 411، ولا تزال تسجل نحو ألفي حالة كمتوسط يومي.