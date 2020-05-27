شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن استئناف الرحلات الجوية الأحد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن صدور الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

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يأتي ذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنها أكملت استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.



وأشارت إلى أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون على مراحل، ليشمل جميع الوجهات المحلية خلال أسبوعين، حيث تتضمّن المرحلة الأولى تشغيل المطارات الآتية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي ومطار الملك سعود بالباحة ومطار نجران).