شكرا لبحثكم عن خبر آخر التحديثات: تراجع مستمر للريال اليمني أمام العملات الأجنبية مساء اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اخر مستجدات اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء 27 مايو 2020 وكانت الاسعار كالتالي: أسعار الشراء: ⁦الريال السعودي : 183 ⁦ الدولار الأمريكي : 696 ⁦الدرهم الإماراتي : 187 Advertisements ⁦الريال العماني. : 1790 أسعار البيع: ⁦الريال السعودي : 184 ⁦ الدولار الأمريكي : 701 ⁦الدرهم الإماراتي : 188.5 ⁦الريال العماني : 1800 للعلم فان اسعار العملات غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة

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