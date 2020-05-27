شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يعزي عبدالله نعمان في وفاة والدته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان محمد، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته الفاضلة.+



معربا عن التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدة، وان يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

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