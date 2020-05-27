- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 11 من مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة نهم بنيران الجيش الوطني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
لقي ما لا يقل عن 11 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، وجرح آخرون بنيران أبطال الجيش الوطني في مديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال مصدر عسكري وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني كسروا هجوماً لمليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوب مديرية نهم، مؤكداً مقتل ما لا يقل عن 11 حوثياً وجرح آخرون.
وفي السياق ذاته، استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بمديرية نهم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للمليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 11 من مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة نهم بنيران الجيش الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.