معين عبدالملك يجري اتصال هاتفي برئيس هيئة الأركان العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أجرى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، للاطلاع على الأوضاع الميدانية والمستجدات العسكرية في ضوء عدم التزام مليشيا الحوثي الانقلابية بالهدنة المعلنة من الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية استجابة للدعوات الأممية لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وقدم رئيس الوزراء خالص التعازي وصادق المواساة لرئيس هيئة الأركان العامة في استشهاد نجله البطل النقيب فهد صغير بن عزيز ورفاقه الشهداء الابطال ملازم عبدالقوي علي بن عزيز، والملازم صخر امين صادق كزمة، والملازم عمر العري، وعتيق العيدي، وصدام العيدي، وبشير القدمي، إثر اعتداء صاروخي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن نهجها التصعيدي ورفضها المستمر لكل جهود إحلال السلام.. منوها بالمواقف المشرفة للشهداء الابطال ورفاقهم في مواجهة ميليشيا الحوثي، والدفاع عن الثورة والجمهورية.

وقال " ليس غريبا على هامة وطنية وجمهورية اصيلة مثل الفريق صغير بن عزيز، واسرته ان تقدم التضحيات تلو التضحيات وهو الذي واجه المليشيات الحوثية ومشروعها العنصري منذ البداية، لكن العزاء لهؤلاء الشهداء وكل شهداء الوطن في ان تثمر تضحياتهم ودمائهم الزكية بتحقيق النصر القريب على مشروع الامامة الكهنوتية".

بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان العامة أن كل التضحيات لن تزيد اليمنيين إلا عزيمة وإصراراً على مواجهة الكهنوت الحوثي الانقلابي وردعه وإنقاذ اليمن والمنطقة من مخاطره.