شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن موعد رفع منع التجوال الجزئي وإقامة الصلاة في مساجد " مكة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن موعد رفع منع الحضر الجزئي في مكة و الصلاة في المساجد و ممارسة بعض الانشطة و عن الإجراءات التي سيتم تطبيقها في مدينة مكة المكرمة، وتم تقسيمها إلى مرحلتين.

المرحلة الأولى في 8 شوال ???? هجريا، ويتم فيها رفع منع التجول جزئيا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء، واستمرار السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، واستمرار جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، والسماح بالدخول إلى والخروج من مدينة مكة المكرمة، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا، واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها.

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أما المرحلة الثانية فتكون في ?? شوال، وتتضمن رفع منع التجول جزئيا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض مع الأخذ بالإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليا.

كما تتضمن هذه المرحلة إضافة إلى الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في مدة السماح بالتجول، وذلك في المجالات التالية: “الطلبات الداخلية في المطاعم، الطلبات الداخلية في المقاهي.

وفي هذه المرحلة أيضا، يستمر تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من ?? شخصا، مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

كما يستمر السماح بممارسة رياضة المشي طوال اليوم داخل الأحياء، فضلا عن منع أي نشاط لا يحقق التباعد الاجتماعي مثل “صالونات التجميل والمراكز الترفيهية وصالونات الحلاقة ودور السينما والنوادي الرياضية والصحية، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة، كما يتم استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأحياء التي تم عزلها.