شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة مدوية بين الأشجار للفنانة التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. كل شيء على الطبيعة احلى.. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشعلت ألفنانة ألسورية ليليا الاطرش موجة جدل واسعه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا لها ، وصفها المتابعون بالفاضحة .

وانتقد المتابعون الجرأة التي ظهرتها بها الفنانة ليليا الاطرش في آخر ظهور لها ،عبر حسابها بموقع الانستجرام وهي ترتدي بنطال قطني ضيق جدا ولاصق على جسمها بشكل مثير .

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* فضيحة مدوية بين الأشجار للفنانة التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة ... كل شيء على الطبيعة احلى.. شاهد الصور

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وكانت الفنانة ليليا الأطرش قد لعبت دور لطفية زوجة عصام في مسلسل باب الحارة ، وهو ما دفع أحد المتابعين للتعليق عليها بقولة : " وين عصام عنك يضبك ؟ ".

يشار الى ان الفنان السوري ميلاد يوسف جسّد شخصية عصام في مسلسل باب الحارة وكانت لطفية زوجته في المسلسل .

وعلّقت ليليا الاطرش على صورتها قائلة : " كل شيء على الطبيعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بين أشجار حديقة عامة .

وعلّقت ليليا الاطرش على صورتها قائلة : " كل شيء على الطبيعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بين أشجار حديقة عامة .