شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة تحرج قناة العربية اثناء البث المباشر لهذا البرنامج .. اعلنت على الهواء رغبتها بالذهاب إلى الحمام ووضعت الجميع بموقف صادم ..شاهد كيف تصرفت المذيعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انصدمت مذيعة قناة العربية بمفاجأة على الهواء مباشرة بعد اعلان ضيفتها عن رغبتها في دخول الحمام.

واستضافت الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "الحدث" التابعة لقناة العربية ، الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" والتي كانت تقدم برنامجا مثيرا للجدل على قناة مصرية قبل أن يتم وقفه .

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وأطلقت الدمية في حواراها مع "لميس" عددًا من التصريحات المثيرة للجدل ، أبرزها حين قالت على الهواء مباشرة إن الشيء الذي اكتسبته في عام 2019 هو مجموعة من الكيلوجرامات في منطقة الأرداف.

قبل أن تعلن لميس الحديدي خروجها إلى فاصل على الهواء لرغبة ضيفتها في دخول الحمام.